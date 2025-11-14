Генштаб ЗСУ підтвердив атаки Сил оборони України на базу кораблів у Новоросійську, НПЗ у Саратовській області та склад палива біля Енгельса

У ніч проти пʼятниці, 14 листопада, Сили оборони України атакували воєнно-економічну інфраструктуру Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, удар прийшовся по пункту базування кораблів «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ. Для операції застосовували українські ракети «Нептун» та ударні безпілотники різних типів. Внаслідок атаки постраждали важливі обʼєкти порту, зокрема нафтотермінал «Шесхаріс», а також пускова установка комплексу С-400 і сховище ракет. На місці зафіксували детонацію та пожежу. Інформацію про масштаб збитків уточнюють.

Термінал «Шесхаріс» є одним із найбільших нафтоналивних комплексів півдня Росії та використовується для забезпечення російських військ, що ведуть бойові дії проти України.

Також підтверджено удар по Саратовському нафтопереробному заводу. На території обʼєкта пролунало кілька вибухів, після чого там спалахнула пожежа. Підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії паливом.

Крім того, українські війська вдарили по інфраструктурі підприємства зі зберігання пально-мастильних матеріалів «Комбінат Кристал» у районі Енгельса. Там теж зафіксували вибухи та пожежу.

Генштаб наголосив, що Сили оборони продовжують системно знижувати воєнно-економічний та наступальний потенціал російських військ, аби змусити РФ припинити агресію проти України.

Раніше джерела «Бабеля» в СБУ повідомляли, що Сили оборони України атакували порт «Новоросійськ». Reuters із посиланням на джерела пише, що після атаки порт призупинив експорт нафти. Президент Зеленський заявляв, що вночі Україна застосувала ракети «Довгий Нептун», які представили в серпні. Вони здатні атакувати на 1 000 км.

Операцію провели спецпризначенці «Альфа» Служби безпеки спільно з ГУР, Силами спецоперацій, Держприкордонслужбою, артилерійськими військами ВМС та іншими підрозділами Сил оборони.