Defense Express: В Україні вперше показали «Довгий Нептун» з дальністю 1 000 км

Держпортал «Зброя», ймовірно, вперше показав далекобійну версію української крилатої ракети Р-360 «Нептун».

Відповідне відео зʼявилося 24 серпня, на нього першим звернуло увагу профільне видання Defense Express.

Далекобійна версія крилатої ракети Р-360 «Нептун», відома за назвою «Довгий Нептун», ще в березні цього року пройшла випробування. Раніше оголошували, що її дальність — 1 000 км, а сама ракета призначена для ударів по наземних цілях.

Але попри те, що про її розробку відомо взагалі з листопада 2023 року, досі не було опубліковано жодного її зображення.

Однак у ролику «Зброї», присвяченому Дню Незалежності, показано ракету з Х-подібними крилами. Журналісти Defense Express вважають, що це «Довгий Нептун».

У ролику також є фрагмент відео з пусками ракет, однак Defense Express зазначає, що вони архівні, зняті ще під час випробуваннями комплексу «Нептун» у 2018—2020 роках.

zbroyaua / Instagram

Жодних характеристик показаної в ролику ракети не називали. За попередніми оцінками, довжина нової ракети перевищує 6 метрів (без прискорювача), що на 1,5 метра більше за першу версію Р-360. Центральна частина корпусу також збільшена в діаметрі до 50 см — проти 38 см у базовій модифікації.