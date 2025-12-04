Мерц закликає країни ЄС розділити з Бельгією ризики плану з використання російських активів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за те, щоб надати Бельгії гарантії та розділити ризики, повʼязані з використанням заморожених російських активів для підтримки України, між усіма країнами Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

Мерц зазначив, що кожна держава повинна «нести однакову частку ризику відповідно до свого економічного потенціалу».

Єврокомісія того ж дня запропонувала використати заморожені російські активи або позику коштом бюджету ЄС, щоб допомогти Україні фінансувати оборону та базові державні послуги. Однак ініціатива не переконала Бельгію, на рахунках якої зберігається найбільше російських активів.

Мерц наголосив, що Бельгія не може покладатися лише на політичні обіцянки й заслуговує на юридичні гарантії.

«Недопустимо, щоб одна держава несла надмірний тягар у цьому питанні», — заявив він.

Використання заморожених російських активів для допомоги Україні

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит коштом державних активів РФ, що зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. За планом, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, вона втратить права на ці активи.

Бельгія виступала проти через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя. Бельгійський премʼєр Барт де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Politico 21 жовтня писало, що посли країн ЄС попередньо погодили план надання «репараційного кредиту» для України. Однак на засіданні 23 жовтня лідери ЄС не погодили виділення кредиту і відклали це питання до грудня.

Euronews 8 листопада писав, що переговори між Єврокомісією та владою Бельгії про використання заморожених російських активів для допомоги Україні поки що не дали результату.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізувати іноземні активи.

У середу, 2 грудня, Politico з посиланням на джерела писало про те, що європейські уряди звинувачують Бельгію в тому, що вона висуває надмірні вимоги щодо гарантій, якщо Кремль подасть до суду через використання заморожених російських активів. На їхню думку, це може зірвати переговори з РФ.