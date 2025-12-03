Politico: Єврокомісія придумала, як використати заморожені активи РФ для позики Україні без ризику для Бельгії

Європейська комісія запропонувала механізм, який дозволить використовувати заморожені російські активи на €140 мільярдів для позики Україні без ризику для Бельгії.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Річ у тому, що Бельгія хвилюється, що одна з проросійських країн ЄС, наприклад, Угорщина чи Словаччина, може заблокувати продовження санкцій проти Росії. У такому разі Брюсселю довелося б одразу повернути Москві гроші, які можуть позичити Україні.

Щоб забрати в окремих держав-членів можливість блокувати санкції, Єврокомісія пропонує змінити правила їх продовження. Зараз рішення ухвалюють одностайно, і Віктор Орбан може накладати вето кожні шість місяців.

Тому комісія хоче використати статтю 122 Договору про ЄС — вона дозволяє ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю, якщо йдеться про економічну безпеку. Тоді Угорщина не зможе заблокувати продовження санкцій.

Юристи ЄС вважають, що ця стаття дає підстави змінити правило одностайності, оскільки зняття санкцій проти РФ справді може вдарити по економіці Європи. Крім того, голосувати доведеться не двічі на рік, а раз на три роки.

За даними анонімних чиновників ЄС, Єврокомісія планує оприлюднити фінальну пропозицію в середу. Її мета — отримати згоду всіх 27 країн на виділення Україні позики під заморожені російські активи вже на грудневому саміті Європейської ради.

Що за «репараційний кредит»

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит коштом державних активів РФ, що зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. За планом, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, вона втратить права на ці активи.

Бельгія виступала проти через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя. Бельгійський премʼєр Барт де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Politico 21 жовтня писало, що посли країн ЄС попередньо погодили план надання «репараційного кредиту» для України. Однак на засіданні 23 жовтня лідери ЄС не погодили виділення кредиту і відклали це питання до грудня.

Euronews 8 листопада писав, що переговори між Єврокомісією та владою Бельгії про використання заморожених російських активів для допомоги Україні поки що не дали результату.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи.