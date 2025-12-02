Київський ТРЦ «Гулівер» частково відновить свою роботу. Його закривали через саботаж попереднього власника

Торговельно-розважальний центр «Гулівер» у Києві частково відновить свою роботу з 12 грудня.

Про це повідомили в Ощадбанку.

Для відвідувачів відкриють доступ до першого та мінус першого поверхів. Точний перелік магазинів, які відчинять двері 12 грудня, повідомлять згодом.

Строки відкриття інших поверхів та офісної частини комплексу визначатимуть поступово — у міру усунення всіх чинників, що можуть спричинити надзвичайну ситуацію. Йдеться про наслідки навмисного пошкодження та недбалого ставлення до інженерних систем комплексу з боку попереднього власника — компанії «Три О».

Через її дії 31 жовтня ТРЦ зачинили на невизначений термін. В Ощадбанку заявляли, що «Три О» блокує доступ до технічних приміщень, не передає технічну документацію, перешкоджає роботі спеціалістів та навмисно перевантажує енергосистему. Це створює загрози безпеці відвідувачів та орендарів, порушує бізнес-процеси, а також завдає фінансових збитків для державних банків.

Що відбувається з ТРЦ «Гулівер»

З початку повномасштабної війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука, що управляють «Гулівером», мережею електроніки та побутової техніки «Ельдорадо» й кількома великими складами, перестали платити відсотки за кредитами держбанків. Погашення мало відбутися у 2025-му, однак після кризи 2014—2016 років борг перестав обслуговуватися.

У травні 2023-го БЕБ повідомило гендиректорці «Гуліверу» Ірині Круппі про підозру. Слідство заявляло, що протягом 2019—2021 років дирекція ТРЦ уклала низку договорів з ознаками «фіктивності» й «транзитності».

Фактично в первинні документи внесли відомості про нібито проведення на території ТРЦ робіт, які насправді не здійснювалися. За даними слідства, це дозволило безпідставно завищити суму податкового кредиту з податку на додану вартість. Так товариству — власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн і вивести їх у готівку.

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ «Три О», зокрема на «Гулівер».

У червні того ж року райсуд Києва передав майно ТРЦ «Гулівер» в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). У «Гулівері» це назвали «рейдерським захопленням».

Після двох років судів державний консорціум Ощадбанку та Укрексімбанку отримав право власності на київський ТРЦ.

13 жовтня 2025 року АРМА припинило конкурс з пошуку управителя арештованого ТРЦ «Гулівер» у системі Prozorro.