Бельгія знайшла нову причину заблокувати план ЄС щодо передачі Україні російських активів

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що план ЄС використати заморожені російські активи для фінансування України може зашкодити можливому мирному договору, який би завершив війну.

Про це йдеться в його листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

Він попередив, що «поспішне ухвалення» схеми позики під репарації може мати побічний ефект — ЄС «фактично заблокує шлях» до потенційної мирної угоди.

Де Вевер сказав, що вважає цю схему «фундаментально неправильною», бо історично під час війни ніколи не використовували заморожені активи. Зазвичай рішення щодо них ухвалювали вже після війни — як частину репарацій від сторони, що програла.

За даними Reuters, Єврокомісія планує цього тижня представити юридичну пропозицію, яка мала б зняти занепокоєння Бельгії та дозволити використати ці активи у 2026–2027 роках.

Загалом у Бельгії заморожено €185 млрд російських активів, ще близько €25 млрд — у банках Франції та Люксембургу.

Що передувало

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять з початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит коштом державних активів РФ, що зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. За планом, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, вона втратить права на ці активи.

Бельгія виступала проти через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя. Бельгійський премʼєр Барт де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Politico 21 жовтня писало, що посли країн ЄС попередньо погодили план надання «репараційного кредиту» для України. Однак на засіданні 23 жовтня лідери ЄС не погодили виділення кредиту і відклали це питання до грудня.

Euronews 8 листопада писав, що переговори між Єврокомісією та владою Бельгії про використання заморожених російських активів для допомоги Україні поки що не принесли результату.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізувати іноземні активи.

Спрямування заморожених російських активів на відновлення та компенсації Україні також є одним з пунктів альтернативного мирного плану від ЄС, писало Bloomberg.