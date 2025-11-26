Reuters: США і Білорусь ведуть переговори про звільнення понад 100 політв’язнів

Адміністрація президента США Дональда Трампа і влада Білорусі обговорюють можливе звільнення щонайменше 100 політичних в’язнів найближчим часом.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Це може стати найбільшим одноразовим звільненням з початку потепління між Вашингтоном і Мінськом.

Білорусь уже звільнила кілька десятків ув’язнених після повернення Трампа до влади, зокрема 52 людини у вересні. Однак США прагнуть домовитись про значно масштабнішу амністію. За оцінками правозахисників, режим Олександра Лукашенка утримує понад 1 000 політв’язнів, серед яких опозиційні діячі та лауреати Нобелівської премії.

Білий дім відмовився коментувати деталі майбутнього звільнення, однак, за інформацією джерел видання, ключову роль у перемовинах відіграє Джон Коул, якого Трамп призначив спеціальним посланцем у справах Білорусі.

Звільнення вважається частиною ширшої стратегії Вашингтону — обережного відриву Мінська від Москви в обмін на потенційне послаблення санкцій.

Останніми місяцями Трамп та його емісари напряму контактують з Лукашенком, а Мінфін США почав пом’якшувати деякі обмеження.

Водночас у США не розкривають, що саме Вашингтон може запропонувати у відповідь, хоча раніше неформально обговорювали послаблення санкцій проти білоруського калійного сектора. Коул також заявив, що США прагнуть відновити роботу свого посольства в Мінську, закритого у 2022 році.