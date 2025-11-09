Трамп висунув свого юриста на посаду посланця в справах Білорусі

Президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру юриста Джона Коула на посаду посланця з питань Білорусі.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Я радий повідомити, що Джон Коул, відомий як один із найвидатніших юристів нашої країни, чиї перемоги включають першу велику справу проти тютюнової промисловості, номінований на посаду спеціального посланця США в Білорусі», — йдеться в дописі.

Джон Коул — один з адвокатів Трампа і заступник спецпредставника з питань України Кіта Келлога.

За словами Трампа, Коул вже «домігся успішного звільнення ста заручників і прагне звільнити ще 50».

Президент США також заздалегідь подякував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку «за розгляд питання про звільнення цих заручників».