США послабили санкції проти Білорусі. У списку — літаки Лукашенка

Міністерство фінансів США офіційно скасувало санкції проти білоруської авіакомпанії «Белавіа» та частково проти трьох повітряних суден, що їх використовували самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його оточення.

Про це пише Reuters.

Також Штати видали генеральну ліцензію, яка дозволяє проводити деякі операції, пов’язані з використанням трьох раніше підсанкційних авіасуден Лукашенка. Йдеться, зокрема, про Boeing 737, який належить білоруському уряду, та ще один літак із флоту президентських літаків.

Також зі списку санкцій забрали розкішний гелікоптер компанії калійної солі «Славкалій», що возив Лукашенка між його заміською резиденцією та Мінськом.

Пом’якшення санкцій США проти Білорусі

Білоруські медіа ще у вересні повідомляли, що США зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа». У відповідь Лукашенко звільнив із вʼязниці 52 політвʼязні. Окрім білорусів, серед них були шість громадян Литви, по двоє — Латвії, Польщі та Німеччини, один громадянин Франції та ще один з Британії.

Пізніше США пояснили, що підтримують контакт із Лукашенком для того, щоб забезпечити канали комунікації з очільником Кремля Путіним.

Автор: Анастасія Зайкова