У США пояснили, для чого підтримують контакт з Лукашенком

CША продовжують контакт із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком для того, щоб забезпечити канали комунікації з лідером Кремля Володимиром Путіним.
Про це заявив спецпосланець США з питань України Кіт Келлог, передає The Guardian.
«Ми знаємо, що він багато спілкується з президентом Путіним [...]. Не знаємо, про що саме вони розмовляють, але знаємо, що він з ним спілкується», — пояснив він.
Таким чином, за словами Келлога, США «впевнені», що їхні повідомлення передають Путіну.
Келлог підкреслив, що завдяки такому спілкуванню вдалося звільнити деяких політичних вʼязнів, але «загальна мета» полягала у «вирішенні війни» Росії проти України.
Він також зазначив, що США не є «наївними» щодо правління Лукашенка і «знають, що якщо він звільнить одного вʼязня, то, ймовірно, «заарештує ще двох».
Келлог також додав, що угода з Білоруссю мала на меті допомогти її авіакомпанії «Белавіа» відремонтувати свої літаки.
- 11 вересня представник Трампа Джон Коул зустрівся в Мінську із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. США зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа», у відповідь Лукашенко звільнив з вʼязниці 52 політвʼязнів. Окрім білорусів, серед них були шість громадян Литви, по двоє — Латвії, Польщі та Німеччини, один громадянин Франції та ще один із Великої Британії.
- Пізніше білоруські медіа писали, що четверо зі звільнених політвʼязнів, серед яких був Статкевич, відмовлялися залишити Білорусь. Вони заявляли, що звільнення з в’язниці з подальшим видворенням з країни — це депортація, що за статтею 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду є злочином проти людяності. Хоча Білорусь не підписувала Римський статут, до нього приєдналася Литва, куди колишніх політвʼязнів хотіли вивезти.
- Як повідомляє «Белсат» із посиланням на радника Світлани Тихановської Дениса Кучинського, Статкевич «практично вибив двері, вилетів з автобуса і побіг на територію Білорусі». Кілька годин він стояв біля кордону на білоруській стороні, його було видно на камері спостереження. Дружина, американські дипломати та ще кілька людей намагалися переконати його залишити Білорусь, але не змогли. Литовська сторона заявляє, що Статкевич не перетинав литовсько-білоруський кордон. Один зі звільнених і депортованих Сергій Спариш розповів, що Статкевич переконаний: справжній білоруський лідер не може жити за межами Білорусі.