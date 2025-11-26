ЄС найближчими днями погодить фінансування для України коштом російських активів

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція разом з країнами ЄС найближчими днями завершить роботу над рішенням, яке дозволить фінансувати Україну коштом заморожених російських активів.

Про це повідомляє Reuters.

Після онлайн-зустрічі «Коаліції охочих» Макрон заявив, що Україні потрібен «серйозний» мир, побудований на міжнародному праві».

Коаліція створить робочу групу під керівництвом Франції та Британії, до якої залучать Туреччину і вперше — США. Завдання групи — підготувати гарантії безпеки для України після майбутньої мирної угоди.

«Найближчими днями ми узгодимо внески кожної сторони і фіналізуємо ці гарантії. Це важливо для України, для реалістичних мирних переговорів і для збереження тиску на Росію», — сказав Макрон.

Україна тим часом заявила, що підтримує запропоновану рамку мирної угоди з Росією, але підкреслила, що найчутливіші питання мають бути вирішені на зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Макрон додав, що ЄС і Єврокомісія спільно доведуть до кінця рішення стосовно заморожених російських активів.

Що передувало

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять з початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит коштом державних активів РФ, що зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. За планом, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, вона втратить права на ці активи.

Бельгія виступала проти через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя. Бельгійський премʼєр Барт де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Politico 21 жовтня писало, що посли країн ЄС попередньо погодили план надання «репараційного кредиту» для України. Однак на засіданні 23 жовтня лідери ЄС не погодили виділення кредиту і відклали це питання до грудня.

Euronews 8 листопада писав, що переговори між Єврокомісією та владою Бельгії про використання заморожених російських активів для допомоги Україні поки що не принесли результату.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізувати іноземні активи.

Спрямування заморожених російських активів на відновлення та компенсації Україні також є одним з пунктів альтернативного мирного плану від ЄС, писало Bloomberg.