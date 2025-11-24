Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що приєднався до ЗСУ. Його підозрюють у корупції на закупівлі БпЛА і РЕБ

Фігурант справи про корупцію на закупівлі БпЛА і РЕБ та колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що став військовослужбовцем Збройних сил України.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

«Повертаюся на схід. Тепер як військовослужбовець ЗСУ», — написав Гайдай.

Деталей він не навів.

Ексочільника Луганської ОВА в серпні взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 10 мільйонів гривень. На засіданні суду з обрання йому запобіжного заходу Гайдай заявив, що «коли це все закінчиться», він піде на фронт. За кілька днів Гайдай вийшов із СІЗО під заставу, але залишився під слідством.

У якій справі фігурує Сергій Гайдай

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 серпня заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

За даними правоохоронців, на хабарі спіймали чинного народного депутата, голів районної та міської військових адміністрацій і військових Нацгвардії.

Фігуранти укладали державні контракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося ділкам. Командувач Нацгвардії відсторонив від посад фігурантів справи НАБУ і САП про корупцію.

Наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА.

Правоохоронці 4 серпня повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Йдеться про:

ексочільника Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая ;

; народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова ;

; начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка ;

; командира військової частини Нацгвардії Василя Мишанського ;

; власника підприємства з виробництва дронів «Акоптерс» Владислава Марченка ;

; директорку того ж підприємства Євгенію Сидельникову.

7 серпня за трьох підозрюваних внесли заставу, а саме за Сергія Гайдая, Василя Мишанського і Євгенію Сидельникову. У вересні з-під варти вийшов нардеп Олексій Кузнєцов.