Корупція при закупівлі БпЛА і засобів РЕБ: за підозрюваного нардепа Кузнєцова внесли заставу

За одного з фігурантів справи про корупцію при закупівлі засобів РЕБ і безпілотників внесли заставу.

Про це «Суспільному» повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Йдеться про народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова.

4 серпня ВАКС відправив його під варту на 60 днів з можливістю внесення застави — вісім мільйонів гривень. Прокурори просили заставу 30 мільйонів гривень.

Що відомо про справу

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 серпня заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

За даними правоохоронців, на хабарі спіймали чинного народного депутата, голів районної та міської військових адміністрацій і військових Нацгвардії. Фігуранти укладали державні контракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося ділкам, кажуть співробітники Бюро. Командувач Національної гвардії відсторонив від посад фігурантів справи НАБУ й САП про корупцію.

Наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА.

Як писали «Суспільне» і УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах, серед фігурантів справи голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко, народний депутат від «Слуги народу» Олексій Кузнєцов, командир військової частини Нацгвардії Василь Мишанський, власник підприємства з виробництва дронів «Акоптерс» Владислав Марченко та директорка того ж підприємства Євгенія Сидельникова.

4 серпня НАБУ та САП повідомили про підозри шістьом фігурантам.