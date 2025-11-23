WP: Європейські партнери України підготували свою пропозицію у відповідь на «мирний план» Трампа

В Йоганнесбурзі 22 листопада в кулуарах зустрічі G20 понад десяток європейських лідерів підготували зустрічну пропозицію на «мирний план» Сполучених Штатів. Її назвали «основою, яка потребуватиме додаткової роботи».

Про це пише Washington Post з посиланням на документ, доступ до якого отримали журналісти.

Згідно з європейською пропозицією, на Збройні сили України не накладуть жодних обмежень. Україна поверне контроль над Запорізькою атомною електростанцією та Каховською греблею, а також матиме «безперешкодний прохід» по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою. Інші територіальні питання мають вирішити після припинення вогню.

Один з європейських чиновників повідомив, що високопосадовці країн Євросоюзу, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії, мають намір взяти участь у переговорах щодо мирного плану врегулювання в Женеві 23 листопада.

Україну на цих перемовинах представлятиме делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Reuters із посиланням на джерело пише, що до Женеви вже прибули спецпредставник Трампа Стів Віткофф і державний секретар США Марко Рубіо.