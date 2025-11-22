Україна розпочинає консультації про мирну угоду. Зеленський затвердив склад делегації

Українська делегація найближчими днями проведе консультації стосовно майбутньої угоди для закінчення війни з Росією.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Він назвав це «черговим етапом діалогу», який триває останніми днями та має «узгодити бачення подальших кроків». За словами Умєрова, консультації розпочнуть вже «цими днями».

Президент Володимир Зеленський вже підписав указ про створення делегації України для переговорів зі США, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ.

Очолить делегацію голова Офісу президента Андрій Єрмак. Також серед її учасників:

секретар РНБО Рустем Умєров та його заступник Євгеній Острянський;

очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов;

начальник Генштабу Андрій Гнатов;

голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

заступник голови СБУ Олександр Поклад;

радник Єрмака Олександр Бевз.

Що відомо про американський мирний план

Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;

забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації;

російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.

21 листопада Axios опублікував повний текст проєкту мирної угоди, який містить 28 пунктів. Ось повний перелік. Серед низки обмежень для України новий мирний план США передбачає гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО, яка зобовʼязує США та європейських союзників розглядати напад на Україну як атаку на весь Альянс.

Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України, — 27 листопада. Тим часом Reuters із посиланням на джерела пише, що США погрожують скоротити розвідувальні дані та озброєння, аби змусити Україну укласти мирну угоду. А співрозмовники CNN стверджують, що адміністрація Трампа прагне, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року.