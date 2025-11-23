Імміграційні рішення Трампа можуть торкнутися майже 200 тисяч українців. Їм загрожує депортація

З 31 березня через затримки Адміністрації президента США Дональда Трампа з обробкою гуманітарної програми для українців майже 200 тисяч людей опинилися під загрозою втратити свій легальний статус.

Про це пише Reuters із посиланням на внутрішні дані американського уряду.

Гуманітарна програма Uniting for Ukraine, яку запровадив попередник Трампа Джо Байден у квітні 2022 року, дозволила майже 260 тисячам українців вʼїхати до США на початковий дворічний період. Але у січні, після повернення Трампа до влади, Білий дім призупинив обробку заявок та поновлення української гуманітарної програми, посилаючись на «міркування безпеки».

Після ​суперечки в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським Трамп заявив у березні, що зважує, чи варто повністю скасувати правовий статус українців. Зрештою американський президент Трамп не припинив програму, і в травні федеральний суддя наказав чиновникам відновити обробку заявок на поновлення.

Проте, за даними уряду США, які опублікували минулого тижня в рамках судового позову, імміграційні служби США з того часу опрацювали лише 1 900 заявок на поновлення статусу від українців та інших громадян. Це лише невелика частка від тих, у кого спливає термін дії статусу. Тим часом пакет видатків, який Трамп підписав у липні, додав до таких гуманітарних заявок збір у розмірі $1 000 з людини — на додаток до збору у $1 325.

Енн Сміт, виконавча директорка та регуляторна юристка Ukraine Immigration Task Force, каже, що її мережа юристів отримує кілька дзвінків на тиждень від українців, які повідомляють, що їхніх родичів затримали міграційні органи. За її словами, українців заарештовували на будівельних майданчиках, під час доставки їжі, коли вони працювали водіями таксі чи вантажівок, а також під час ширших рейдів у Чикаго та околицях Клівленду.