Демократичні штати подають до суду на Трампа через його спробу скасувати громадянство за правом народження у США

Понад десять генеральних прокурорів із демократичних штатів США оскаржують спробу нового президента Дональда Трампа скасувати громадянство за правом народження.

Про це передає CNN.

Генпрокурори стверджують, що указ Трампа порушує 14-ту поправку до Конституції, яка надає конституційне право на громадянство всім дітям, народженим у Сполучених Штатах Америки.

«Попри широкі повноваження президента визначати імміграційну політику, наказ про позбавлення громадянства виходить далеко за межі законних повноважень Трампа», — йдеться в позові.

Ця справа може стати першим великим оспоренням у Верховному суді, що стосуватиметься його планів на другий термін. Прокурори подали заяву до федерального суду Массачусетса, тобто будь-яку апеляцію на рішення цього суду розглядатимуть у Першому окружному апеляційному суді США, де всі судді призначені президентами США, які належали до Демократичної партії.

Верховний суд США раніше підтверджував громадянство за правом народження. Також існує федеральний закон, прийнятий Конгресом до ратифікації 14-ї поправки 1868 року, який встановлює, що діти, народжені на території США, мають право на громадянство.

Дональд Трамп підписав указ, який забороняє федеральним агентствам видавати документи, що підтверджують громадянство США, або визнавати документи, які стверджують, що визнають громадянство США. Це поширюється на дітей, народжених на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином.