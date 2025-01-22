Трамп закрив південний кордон США для нелегальних мігрантів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким закриває південний кордон країни для «нелегальних мігрантів» і наказує депортувати тих, хто нелегально потрапив у США з Мексики.

Про це пише пресслужба Білого дому.

Новий указ Трамп аргументував тим, що «такі штати, як Техас, просили федеральний уряд про захист від «вторгнення» ще за часів адміністрації Джо Байдена, але він не зміг захистити їх від мільйонів нелегальних мігрантів, які проникли до США, вторглися в їхні громади та спричинили мільярдні витрати для місцевих урядів».

Указ призупиняє фізичний в’їзд мігрантів з боку Мексики, а також уповноважує Міністерство внутрішньої безпеки, Міністерство юстиції та Державний департамент США зробити все, щоб «негайно» депортувати нелегальних мігрантів, які потрапили до Штатів через південний кордон.

Президент також обмежив положення імміграційного законодавства, які дозволяли б нелегальним мігрантам залишатися в США, зокрема це стосується права на притулок.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт додала, що до кордону з Мексикою направили додатково 1 500 військових. За її словами, Трамп надає пріоритет «депортації нелегальних іммігрантів» із США і відмовляє тим, хто збирається перетнути кордон.

«Вас повернуть додому, вас заарештують, вас притягнуть до кримінальної відповідальності. Не приходьте», — заявила вона в коментарі журналістам.

За даними Reuters, адміністрація президента Дональда Трампа доручила прокуратурі США розпочати кримінальне розслідування щодо чиновників, які опираються імміграційній політиці країни. Нова адміністрація готується посилити контроль за нелегальною імміграцією в містах, де мігрантів багато, як-от у Нью-Йорку і Чикаго. Це може створити потенційні протистояння між місцевими посадовцями й федеральною владою.

Запустити програму масової депортації іммігрантів — це одна з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Перед виборами президента США Трамп неодноразово говорив про мігрантів і, серед іншого, розповсюджував непідтверджені заяви про те, що мігранти з Гаїті в Спрингфілді, штат Огайо, їдять домашніх тварин своїх сусідів — собак і котів. Доказів цьому немає. Трамп заявляв, що гаїтянські мігранти, попри їхній захищений федеральним законом статус, є «нелегальними іммігрантами, як на мене», заявивши, що анулює їхній статус і депортує, якщо виграє ще один термін на виборах президента США в листопаді. І він виграв.