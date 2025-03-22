Трамп позбавив правового статусу в США 530 тисяч мігрантів з Латинської Америки

Американський президент Дональд Трамп позбавив 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців правового статусу, який дозволяв легально перебувати в США.

Про це повідомляє Reuters.

У пʼятницю, 21 березня, Міністерство внутрішньої безпеки заявило, що програма щодо мігрантів не досягла своїх цілей. Наразі незрозуміло, скільки із цих мігрантів змогли отримати інший статус, який дозволив би їм залишатися в США законно.

Указ Адміністрації США набуде чинності 24 березня і вплине на програму CHNV. Її запровадив колишній президент США Джо Байден у 2022 році для громадян Венесуели. Згодом програму розширили на кубинців, гаїтян і нікарагуанців через зростання нелегальної міграції з латиноамериканських країн, з якою стикнулася його адміністрація.



Її метою було впорядкувати процес міграції із цих країн, зменшити нелегальну імміграцію через кордон та зробити безпечнішим і контрольованішим в’їзд до США. Програма CHNV надавала громадянам Венесуели, Куби, Гаїті та Нікарагуа можливість легально перебувати в США певний період, зазвичай до двох років.

Політика Трампа щодо мігрантів

У перший день президентства Дональд Трамп підписав указ, який забороняє видавати документи про американське громадянство дітям, народженим на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином.

А наступного дня він підписав указ, яким закрив південний кордон країни, тобто з Мексикою, для «нелегальних мігрантів» і наказав депортувати тих, хто нелегально потрапив у США з Мексики.

Згодом у США призупинили низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні. Зокрема, програму Uniting for Ukraine, за якою вʼїжджали українці. Це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, що тікають з деяких найбільш нестабільних і небезпечних місць у світі. Крім України, програми пропонували тимчасовий захист іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.