Представника омбудсмана допустили у вʼязницю до українця Кузнєцова — його підозрюють у підриві «Північних потоків»

За словами Лубінця, Кузнєцова перевели в одиночну камеру з тієї, де тримали терористів «Ісламської держави». Вони постійно курили, а Кузнєцов не виносить тютюнового диму.

Зустріч тривала чотири години. За цей час Кузнєцов заповнив опитувальник омбудсмана.

Італійська влада 15 листопада допустила Олександра Городецького — представника омбудсмана Верховної Ради — до українця Сергія Кузнєцова. Він перебуває в італійській вʼязниці за німецьким ордером через підозру в підриві «Північних потоків.

Українцю також покращили харчування, адже він веган і має непереносимість глютену. Щоб захистити свої права на харчування, Кузнєцов голодував з 31 жовтня до 11 листопада і за цей час втратив 9 кілограмів.

Кузнєцов отримав можливість відвідувати спортзал і по дві години спілкуватися з дружиною. Він просить передавати йому новини з України.

Міноборони України має передати в Італію військові документи Кузнєцова, але поки що цього не зробило. Минулого тижня Лубінець вперше визнав, що Сергій Кузнєцов служив у ЗСУ. А отже, на нього поширюється захист, передбачений міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими.

Також Кузнєцова перестали в суді називати «терористом». Судове засідання щодо його екстрадиції в Німеччину має відбутися 19 листопада.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталося три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії.

У жовтні 2025 року польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого в цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку йому інкримінують, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України». Прокуратура Польщі вирішила не оскаржувати рішення.