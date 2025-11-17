Трамп заявив, що республіканці готують законопроєкт про санкції проти країн, які торгують з Росією

Президент США Дональд Трамп у неділю, 16 листопада заявив, що республіканці працюють над законопроєктом, який передбачатиме санкції проти будь-якої країни, що веде бізнес із Росією.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, до цього списку можуть додати і Іран.

«Як ви знаєте, це була моя пропозиція — будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде дуже серйозно санкціонована», — сказав Трамп журналістам. «Можливо, вони додадуть до цього іранців», — додав він.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

У листопаді Болгарія заявила, що готує закон, який дозволить конфіскувати російський НПЗ «Лукойл Нафтохім Бургас» — найбільший нафтопереробний завод на Балканах, який забезпечує приблизно 80% палива Болгарії, а потім продати його новому власнику.

Водночас «Лукойл» заявила, що її закордонні активи планує викупити швейцарська компанія Gunvor. Але Gunvor відмовилася від купівлі закордонних активів «Лукойлу» після того, як США пригрозили, що не дадуть компанії ліцензії на діяльність і прибуток.