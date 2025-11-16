Президент Фінляндії назвав скасування зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті «стратегічною помилкою» Росії

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає скасування зустрічі лідера Кремля Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа «ще одним прикладом стратегічної помилки з боку Росії».

Про це він сказав в інтервʼю AP.

За його словами, під час телефонної розмови між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим американська сторона, ймовірно, зрозуміла, що «росіяни не зробили жодного кроку», тому «не має сенсу втягувати Трампа в ситуацію, де він не отримає угоди чи результату».

Стубб також прокоментував коливання політики Трампа щодо України. За його словами, президент США то прагне налагодити стосунки з Путіним, то чинить на нього тиск, аналогічно діючи і щодо президента України Володимира Зеленського.

Стубб зазначив, що в таких умовах він керується «терпінням» і прийняттям реалій:

«Не можна мати ілюзій щодо того, чого хотілося б досягти. Я зосереджуюся на конкретних речах: гарантії безпеки для України, припинення вогню і шляхи їхнього досягнення», — зазначив він.