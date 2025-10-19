Зеленський готовий долучитися до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті

Президент України Володимир Зеленський назвав очільника Кремля терористом, але висловив готовність приїхати до столиці Угорщини, де запланована зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.

Про це він заявив в інтервʼю NBC News.

«Якщо ми дійсно хочемо досягти справедливого і міцного миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути якісь домовленості без нас і про нас?» — сказав Зеленський.

Він сказав, що вже повідомив президенту США про свою готовність долучитися до його зустрічі з Путіним у столиці Угорщини.

Президент також заявив, що Дональд Трамп повинен чинити тиск на російського диктатора сильніше, ніж він чинив на ХАМАС під час нещодавнього досягнення припинення вогню в Газі. Бо, за його словами, Путін сильніший за близькосхідних терористів.

Український лідер також додав, що мирні переговори мають проходити тихо, а не «під ракетами й безпілотниками».

На запитання, чи зможе Трамп закінчити російсько-українську війну, Зеленський відповів: «Так, дай Боже».