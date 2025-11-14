«Енергоатом»: ЗАЕС перебуває під загрозою блекауту

Запорізька атомна електростанція (АЕС) 14 листопада втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі — «Дніпровської», яка є основною для ї живлення.

Про це повідомляє «Енергоатом».

Там додали, що через те, що ЗАЕС отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії, забезпечення зовнішнього живлення, необхідного для безпечної роботи станції, знову під загрозою.

Якщо ЗАЕС буде повністю відключена від енергосистеми, на станції може статися вже одинадцятий блекаут.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

У вересні цього року Путін заявив, що РФ готова співпрацювати зі США та Україною в питанні Запорізької АЕС. За його словами, «якщо складуться сприятливі обставини, ми обговорювали це з нашими американськими колегами, ми можемо навіть утрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати». Ще в березні цього року росіяни заявляли, що ЗАЕС — російський ядерний обʼєкт, і передача контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні неможлива.

У квітні Reuters опублікував мирний план США, в якому пропонувалось, щоб Україна повернула контроль над ЗАЕС. При цьому США управлятимуть станцією і постачатимуть електрику Україні та РФ. У відповідь Україна та ЄС представили свій план — у ньому Україна відновлює контроль над станцією за участі США, Росію в цьому питанні не згадують.

Зараз ЗАЕС підключена лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання. В «Енергоатомі» пояснювали: якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції і запустить аварійні дизель-генератори. Однак їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і наявністю дизпалива. Таким чином, запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відліку до початку плавлення ядерного палива.

30 жовтня масований комбінований удар Росії по українській енергетичній інфраструктурі призвів до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захищеності країни.