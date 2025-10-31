МАГАТЕ: Унаслідок масованого удару РФ пошкоджено підстанції, критично важливі для ядерної безпеки України

Масований комбінований удар Росії по українській енергетичній інфраструктурі в четвер, 30 жовтня, призвів до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захищеності країни.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Через обстріли Південноукраїнська (ЮУАЕС) та Хмельницька (ХАЕС) атомні електростанції втратили доступ до однієї із зовнішніх ліній електропостачання. На Рівненській АЕС за запитом енергосистеми було знижено потужність двох енергоблоків. Команда МАГАТЕ на ХАЕС була змушена кілька годин перебувати в укритті.

«Загрози для ядерної безпеки залишаються реальними та постійними. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів», — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі.

На тлі цього тривають зусилля з відновлення пошкодженої 330-кіловольтної лінії «Феросплавна-1», що забезпечує живлення Запорізької АЕС, яка вже місяць працює без зовнішнього електропостачання. Відновлення лінії є критично важливим для стабілізації ситуації з ядерною безпекою на станції.

Напередодні Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, запустивши понад 600 дронів і 52 ракети. За даними Повітряних сил, українська ППО знищила 31 ракету та 592 безпілотники.