Ізраїль отримав тіло ще одного загиблого заручника, якого ХАМАС утримував у Газі

ХАМАС передав Ізраїлю тіло 73-річного Мені Годара — заручника, якого вбили під час рейду ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, передає Reuters.

ХАМАС та «Ісламський джихад» заявили, що передадуть тіло заручника о 20:00 за місцевим часом, хоча Ізраїль заявив, що не отримував жодного офіційного повідомлення про заплановану передачу.

«Ісламський джихад» стверджує, що останки заручника знайшли в місті Хан-Юнісі на півдні Гази, після смерті тіло перемістили до Гази. Офіційно про смерть Годара повідомили 8 грудня 2023 року.

Ізраїльські експерти ідентифікували Мені Годара менш ніж через три години після повернення тіла. Останки ще трьох заручників досі в Газі.