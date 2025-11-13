Раднику омбудсмана дозволили перевірити місце утримання в Італії українця Кузнєцова — його підозрюють у підриві «Північних потоків»

Апеляційний суд італійської Болоньї дозволив допустити радника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до вʼязниці, в якій сидить підозрюваний у причетності до підриву «Північних потоків» українець Сергій Кузнєцов.

Омбудсман Дмитро Лубінець напередодні написав листа до Апеляційного суду Болоньї, в якому запросив офіційний дозвіл на допуск його представника до місця тримання Кузнєцова, щоб «перевірити стан його здоровʼя та умови утримування».

Лист опинився у розпорядженні «Бабеля». 12 листопада його підписав італійський прокурор, дозволивши таким чином представнику Офісу омбудсмана України відвідати Сергія Кузнєцова у вʼязниці в італійському місті Феррара.

У документі зазначено, що повноваження чинне до 15 листопада 2025 року.

Також у листі до італійського суду Лубінець вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

А отже на нього поширюється захист, передбачений міжнародним гуманітарним правом — зокрема Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими.

Сергій Кузнєцов 31 жовтня оголосив про голодування у вʼязниці суворого режиму в Італії, вимагаючи поваги до своїх основних прав. Там він очікує на остаточне рішення щодо екстрадиції до Німеччини.

Українець написав листа з італійської вʼязниці, де розповів, що до нього ставляться як до «злочинця номер один», утримують разом із підозрюваними членами так званої ІДІЛ та «цинічно ігнорують» його харчові звички. 11 листопада Кузнєцов припинив голодування.