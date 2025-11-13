Україна знайшла в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти

Україна виявила близько 400 місць у Росії, куди росіяни перевезли викрадених українських дітей.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі.
За оцінками, близько 19,5 тисячі викрадених українських дітей перебувають зараз у РФ. Додому вдалося повернути понад 1 600 дітей.
Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.
Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- У вересні дослідники виявили понад 200 закладів РФ з «перевиховання» українських дітей — там вони збирають дрони та проходять десантну підготовку. У місцях утримання частину дітей залучали до російської програми примусового виховання та усиновлення, після чого їх передавали у сім’ї РФ та надавали громадянство Росії.