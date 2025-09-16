Дослідники виявили понад 200 закладів РФ з «перевиховання» українських дітей — там вони збирають дрони та проходять десантну підготовку

Росія організувала безпрецедентно масштабну систему установ з перевиховання викрадених українських дітей. Дослідники виявили щонайменше 210 таких закладів у РФ та на тимчасово окупованих територіях України — хоча ця цифра не остаточна і може бути більшою.

Про це йдеться у звіті Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоровʼя.

Серед цих локацій: кадетські школи, військові бази, медичні заклади, монастирі, заклади освіти, готелі, центри підтримки сімей та дитячі будинки, але найчастіше — це санаторії та літні табори.

У місцях утримання частину дітей залучали до російської програми примусового виховання та усиновлення, після чого їх передавали у сім’ї РФ та надавали громадянство Росії.

У таких закладах вдаються до «перевиховання» українських дітей: йдеться не лише про вивчення російської культури та мови, а й про залучення до мілітаризованих програм, які включають бойовою підготовку, участь у військових змаганнях, таких як стрільба чи метання гранат. Дітей також залучають до тренування з тактичної медицини чи керування безпілотниками.

Зокрема, дослідники задокументували, як діти з Донецької області проходили «десантну підготовку» на російській військовій базі. Туди їх доставили літаком Управління у справах президента РФ. Раніше цей літак використовували для транспортування українських дітей у рамках російської програми примусового усиновлення та виховання.

Окрім цього у таких закладах виявили і залучення українських дітей до безпосереднього збирання дронів для потреб російських військових.

Дітям, які брали участь в таких програмах, було від 8 до 17 років.

У звіті йдеться, що 106 з цих 210 закладів перебуває під управлінням уряду Росії, а 49 закладів розширили з початку повномасштабного вторгнення — дослідники вважають, що це зробили для розміщення більшої кількості українських дітей.