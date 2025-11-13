ЄС виділяє €5,9 мільярда на відновлення енергетики України

Європейський Союз у межах кредиту ERA та фонду Ukraine Facility виділяє Україні €5,9 мільярда на відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄС.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко роз’яснила, що в цю суму увійшли €4,1 мільярда у межах механізму ERA Loans. Це завершальний транш програми на €18 мільярдів, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів.

Ще €1,8 мільярда Євросоюз надасть у межах фонду Ukraine Facility — фінансової підтримки України сукупним розміром €50 мільярдів на 2024–2027 роки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що ЄС додатково надасть Україні 2 гігавати електроенергії та передасть нове обладнання для боротьби з безпілотниками РФ.

Крім того, фон дер Ляєн розповіла, що зараз розглядають три варіанти, як профінансувати потреби України протягом наступних років. Зокрема, йдеться про використання бюджету ЄС для залучення коштів на ринках капіталу.

Також мова йде про угоду, за якою партнери самостійно залучатимуть необхідний капітал. Третій варіант ― репараційний кредит на основі заморожених російських активів.

Що за «репараційний кредит»

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять з початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит коштом державних активів РФ, що зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. За планом, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, вона втратить права на ці активи.

Бельгія виступала проти через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя. Бельгійський прем’єр Барт де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Politico 21 жовтня писало, що посли країн ЄС попередньо погодили план надання «репараційного кредиту» для України. Однак на засіданні 23 жовтня лідери ЄС не погодили виділення кредиту і відклали це питання до грудня.