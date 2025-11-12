ЄС запустив новий проєкт прозорого відновлення України на €37 мільйонів. У чому його суть

Європейський Союз 12 листопада спільно з Данією, Німеччиною, Францією та Литвою запустили EU4Reconstruction — ініціативу, спрямовану на посилення прозорості під час відбудови України.

Про це повідомляє делегація ЄС в Україні.

Ініціатива об’єднує найкращий європейський досвід реформ і реалізації проєктів — системи доброчесності та підзвітності, цифрові інструменти, муніципальне управління та громадський контроль — у єдині скоординовані дії.

Серед цілей EU4Reconstruction:

зміцнити систему національного управління та нормативно-правову базу відбудови України;

допомогти громадам планувати, фінансувати та реалізовувати інфраструктурні проєкти за стандартами ЄС;

підтримати Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури й пов’язану з ним екосистему в ефективному управлінні великими державними інвестиціями;

розширити участь громадян, громадянського суспільства та медіа в моніторингу процесу відбудови.

Програма на €37 мільйонів розрахована на три роки.