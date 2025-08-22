Опитування: Кожен п’ятий українець має пошкоджене внаслідок війни майно

Кожен п’ятий українець має пошкоджене внаслідок війни майно. На Сході 60% опитаних повідомили про втрати — це найбільший показник серед інших регіонів. На заході про руйнування повідомили 7% респондентів

Це результати опитування суспільної думки українців, яке на замовлення громадської організації Transparency International Ukraine проводила дослідницька агенція Info Sapiens.

Найбільші втрати припадають на нерухомість — про такі збитки згадали 17% опитаних українців.

Якщо говорити про суму збитків, то до 50 тисяч гривень її оцінюють 23% респондентів, до 300 тисяч — 19%. А ще 32% оцінюють збитки в понад 300 тисяч гривень, з них 10% говорять про оцінку збитків на понад 3 мільйони.

Серед опитаних 35% відповіли, що не зверталися по компенсацію — вони аргументують це тим, що під час війни держава має більш нагальні проблеми. Водночас кожен четвертий з тих, хто не подавав заявку на відшкодування, не вірив, що може його отримати. Серед тих 40% постраждалих, хто звертались по компенсацію, 33% вже її отримали.