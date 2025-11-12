Німеччина надає Україні додаткові €40 мільйонів зимової допомоги

Німеччина виділяє додаткову зимову допомогу Україні на €40 мільйонів через масштабні російські атаки на інфраструктуру.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Йоганн Вадефуль, пише німецький новинний телеканал N-tv.

Кошти спрямують на гуманітарні потреби. Зокрема на ремонт систем опалення та пошкоджених будинків, а також на доставку генераторів і предметів першої необхідності.

Німеччина — найбільший європейський донор України, який надав близько €40 мільярдів з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

У бюджеті на 2026 рік Німеччина планувала виділити €8,5 мільярда для України. Однак 4 листопада агентство Reuters з посиланням на джерела писало, що країна хоча виокремити зі свого бюджету на наступний рік ще €3 мільярди допомоги на придбання артилерії, дронів, бронетехніки та системи Patriot.