Німеччина надає Україні додаткові €40 мільйонів зимової допомоги

Німеччина виділяє додаткову зимову допомогу Україні на €40 мільйонів через масштабні російські атаки на інфраструктуру.
Про це повідомив міністр закордонних справ країни Йоганн Вадефуль, пише німецький новинний телеканал N-tv.
Кошти спрямують на гуманітарні потреби. Зокрема на ремонт систем опалення та пошкоджених будинків, а також на доставку генераторів і предметів першої необхідності.
Німеччина — найбільший європейський донор України, який надав близько €40 мільярдів з моменту повномасштабного вторгнення Росії.
У бюджеті на 2026 рік Німеччина планувала виділити €8,5 мільярда для України. Однак 4 листопада агентство Reuters з посиланням на джерела писало, що країна хоча виокремити зі свого бюджету на наступний рік ще €3 мільярди допомоги на придбання артилерії, дронів, бронетехніки та системи Patriot.
- 11 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги на суму €600 млн, який включає пʼяту систему IRIS-T SLM, танки, гаубиці.
- 15 жовтня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявляв, що його країна виділить Україні новий пакет військової допомоги на понад €2 мільярди. До нього увійшли системи ППО, радіолокаційні комплекси, артсистеми з високоточною зброєю, ракети і боєприпаси.