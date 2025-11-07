The Guardian: Орбан у США переконуватиме Трампа зустрітися з Путіним

Угорський прем’єр Віктор Орбан під час візиту до Вашингтону спробує переконати президента США Дональда Трампа провести зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників медіа, пріоритетом Орбана під час візиту до Вашингтону є запрошення Трампа в Угорщину.
На думку його радників, візит Трампа зміцнить роль Орбана як державного діяча і додасть енергії його консервативній базі.
«Орбан хоче, щоб Трамп приїхав у Будапешт до виборів. Це ключовий пріоритет. Вони обговорюватимуть питання про російський газ, але найбільше Орбана хвилюють вибори», — сказало джерело, яке працює в угорській урядовій установі з питань зовнішньої політики.
- Трамп 16 вересня оголосив, що зустрінеться з очільником Кремля в Угорщині. У ЄС ці плани розкритикували, але український президент Володимир Зеленський був готовий долучитись до зустрічі.
- 23 жовтня Трамп скасував заплановану зустріч. Видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що причиною стало те, що позиція Москви була «занадто жорсткою».