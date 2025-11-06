Південна Африка розслідує вербування своїх громадян на війну проти України — вони попросили про допомогу

Під виглядом трудових контрактів 17 південноафриканців змусили воювати на сході України. Президент країни Сиріл Рамафоса доручив провести розслідування обставин вербування цих людей до діяльності найманців.

Про це пише Reuters.

Ідеться про чоловіків віком від 20 до 39 років, які зараз перебувають на сході України. Вони надіслали листи про допомогу, тепер влада працює над тим, щоб повернути їх додому.

Законодавство Південної Африки забороняє її громадянам брати участь у військових діях або надавати військову допомогу іноземним урядам без офіційного дозволу.

У серпні влада ПАР почала розслідувати вербування жінок для роботи в Росії на заводі в «Алабузі», де розташоване виробництво ударних безпілотників Shahed. На початку 2025 року Студентська комісія БРІКС, що базується в ПАР, опублікувала оголошення про вакансії в будівельному і готельному секторах в «Алабузі» для жінок віком 18—22 років.