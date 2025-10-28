Politico: Єврокомісія тисне на країни ЄС, щоб вони використали активи РФ для «репараційного кредиту» Україні

Єврокомісія тисне на країни ЄС, щоб ті використали заморожені російські активи на «репараційний кредит» обсягом €140 мільярдів для України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на анонімні джерела.

Тиск Європейської комісії посилюється на держави, які досі не змогли дійти згоди щодо фінансування допомоги Україні, пише видання.

Якщо ж партнери не погодяться, їм доведеться самостійно шукати гроші або погодитися на варіант використання євробондів — боргових цінних паперів, які країна або компанія бере, щоб позичити гроші на міжнародному ринку.

Як зазначають джерела Politico, Єврокомісія свідомо тисне на партнерів спільними борговими зобов’язаннями. Для економно налаштованих країн, як-от Німеччина та Нідерланди, перспектива нових боргів є неприйнятною. Водночас Франція та Італія, маючи власні фінансові проблеми, не зможуть дозволити собі додаткові запозичення.

Якщо план ухвалять, вперше в історії Євросоюз використає заморожені державні активи іншої країни для допомоги жертві агресії, впевнені аналітики Politico.

Що за «репараційний кредит»

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять з початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит коштом державних активів РФ, що зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. За планом, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, вона втратить права на ці активи.

Бельгія виступала проти через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя. Бельгійський прем’єр Барт Де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Politico 21 жовтня писало, що посли країн ЄС попередньо погодили план надання «репараційного кредиту» для України. Однак на засіданні 23 жовтня лідери ЄС не погодили виділення кредиту і відклали це питання до грудня.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, приготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізувати іноземні активи.

Автор: Анастасія Зайкова