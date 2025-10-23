Бельгія назвала умови, за яких погодиться надати «репараційну позику» для України

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що країна не підтримає надання Україні репараційної позики з прибутків від заморожених російських активів, поки не буде виконано кілька умов.

Про це він сказав перед засіданням Європейської ради у Брюсселі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вевер наголосив, що Бельгія не готова самостійно нести ризики, повʼязані з цим рішенням.

«Існує великий ризик, що ми постраждаємо від величезних претензій, тому якщо ви хочете це зробити, нам доведеться робити це разом, ми хочемо гарантій, що якщо гроші доведеться повернути, кожна держава-член візьме на себе відповідальність за наслідки, які не можуть бути лише для Бельгії», — сказав він.

Він також вимагає, щоб усі країни ЄС, які мають заморожені російські активи, долучилися до ініціативи. За його словами, саме бельгійська Euroclear наразі є «єдиною фінансовою установою, яка пропонує непередбачені прибутки Україні».

«Ми знаємо, що в інших країнах є величезні суми російських грошей, і вони завжди мовчали про це. Якщо ми рухатимемося, ми повинні рухатися всі разом — це європейська солідарність», — підкреслив премʼєр.

Водночас він пояснив, з якими ризиками стикається його країна.

«Ми забираємо гроші Путіна, які зараз знерухомлені, і ми можемо дозволити йому забрати гроші назад. І, звичайно, усі ці компанії, які будуть конфісковані, почнуть висувати нам претензії. Отже, це ризики. Повинна бути прозорість щодо ризику. Повинна бути прозорість щодо правової основи для рішення. Я її ще не бачив», — сказав він.

Де Вевер наголосив, що Європейська комісія досі «не представила переконливих правових аргументів», на яких може ґрунтуватися це рішення, і закликав до повної прозорості щодо всіх заморожених російських активів у країнах ЄС.

Раніше посли ЄС неофіційно погодили проєкт висновків засідання Європейської ради, яка на засіданні 23 жовтня розгляне питання використання заморожених російських активів для надання так званого репараційного кредиту для України. Якщо пропозицію ухвалять, вона може вивільнити до €140 мільярдів для підтримки українських військових зусиль на найближчі два-три роки, використовуючи заморожені російські державні активи.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Єврокомісія 29 серпня почала розробляти механізм, за яким зможе передати майже €200 мільярдів заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість того, щоб перевести активи у «спеціальний цільовий холдинг», який підтримають країни G7. €18 мільярдів від ЄС повністю виплатять вже до кінця року — саме тому знову шукають нове рішення стосовно заморожених російських активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня спрямував мільярд фунтів із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.