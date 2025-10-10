Меланія Трамп заявила, що Путін відповів на її лист про українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп запевнила, що має «відкритий канал зв’язку» з Володимиром Путіним після того, як він відповів на її лист про українських дітей.
Про це вона сказала у своєму зверненні 10 жовтня, пише Associated Press.
За словами Трамп, Путін дав їй письмову відповідь, в якій «сигналізував про готовність спілкуватися з нею безпосередньо та виклав подробиці щодо українських дітей, які проживають у Росії».
Перша леді США акцентувала, що з того часу має «відкритий канал зв’язку» з Путіним щодо «добробуту цих дітей». Вона додала, що її представник співпрацює з командою російського диктатора «задля безпечного воззʼєднання дітей з їхніми сімʼями».
За словами дружини президента США, Росія продемонструвала готовність «розкрити обʼєктивну та детальну інформацію, що відображає поточну ситуацію».
Крім того, Меланія Трамп стверджує, що вісім дітей воззʼєдналися зі своїми сімʼями протягом останніх 24 годин.
- Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до Росії, повернути вдалось менше ніж 400 з них.
- Перша леді США написала Путіну особистого листа, де згадала про викрадених українських дітей. Трамп особисто передав лист очільнику Кремля під час їхніх перемовин в Алясці 16 серпня. Меланія Трамп почала лист словами про те, що у кожної дитини, незалежно від місця народження чи соціального статусу, однакові мрії — про любов, можливості й захист від небезпеки. Вона написала, що Путін може «повернути дітям радісний сміх».