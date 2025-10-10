Меланія Трамп заявила, що Путін відповів на її лист про українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп запевнила, що має «відкритий канал зв’язку» з Володимиром Путіним після того, як він відповів на її лист про українських дітей.

Про це вона сказала у своєму зверненні 10 жовтня, пише Associated Press.

За словами Трамп, Путін дав їй письмову відповідь, в якій «сигналізував про готовність спілкуватися з нею безпосередньо та виклав подробиці щодо українських дітей, які проживають у Росії».

Перша леді США акцентувала, що з того часу має «відкритий канал зв’язку» з Путіним щодо «добробуту цих дітей». Вона додала, що її представник співпрацює з командою російського диктатора «задля безпечного воззʼєднання дітей з їхніми сімʼями».

За словами дружини президента США, Росія продемонструвала готовність «розкрити обʼєктивну та детальну інформацію, що відображає поточну ситуацію».

Крім того, Меланія Трамп стверджує, що вісім дітей воззʼєдналися зі своїми сімʼями протягом останніх 24 годин.