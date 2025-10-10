Ексочільник Державної фіскальної служби Насіров виграв справу в ЄСПЛ про «неналежну меддопомогу» в СІЗО. Україна має виплатити йому майже €10 тисяч

Ексочільник Державної фіскальної служби Роман Насіров, який фігурує в справі про хабар у 700 мільйонів гривень, через Європейський суд з прав людини відсудив в України майже €10 тисяч нібито за «неналежну медичну допомогу» під час тримання під вартою.

Про це стало відомо з тексту рішення суду в справі «Монахов та інші проти України».

За словами Насірова, після прибуття до слідчого ізолятора йому поставили діагноз дисциркуляторної енцефалопатії II стадії, гіпертензії II стадії та церебрального атеросклерозу, який пізніше прогресував до гіпертензії III стадії, гіпертонічної хвороби серця, ішемічної хвороби серця та інших серйозних хронічних захворювань.

Ексочільник Фіскальної служби стверджував, що мав високий кровʼяний тиск і повторні скарги на здоровʼя протягом року — з листопада 2022 року по листопад 2023-го. Проте він нібито отримував лише симптоматичне лікування, з обмеженими діагностичними обстеженнями та лише двома зовнішніми консультаціями.

Насіров заявляв, що Вищий антикорупційний суд двічі видавав наказ перевести його до лікарні для обстеження та лікування, але ці накази начебто ігнорували. Колишнього голову ДФС врешті доправили до лікарні лише у квітні 2024 року.

У документах Європейського суду з прав людини вказується, що «постійне невиконання судових наказів та ненадання своєчасного й адекватного лікування свідчить про серйозні недоліки у забезпеченні належної медичної допомоги під час утримання під вартою».

Суд визнав, що проти Насірова порушили статтю 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Тепер Україна має виплатити експосадовцю €9 750 моральної та матеріальної компенсації.