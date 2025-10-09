FT: НАТО розглядає можливість збройної відповіді на гібридну війну Росії

Союзники по НАТО обговорюють більш рішучу реакцію на провокації з боку Росії, зокрема розгортання ударних безпілотників уздовж кордону з країною та дозвіл пілотам відкривати вогонь по російських літаках.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За словами чотирьох представників НАТО, які говорили на умовах анонімності, мета Альянсу — підвищити для Москви вартість її «гібридної війни» та визначити чіткі контрзаходи після того, як російські безпілотники та літаки порушували його повітряний простір.

Ще одна пропозиція, яку розглядає НАТО, — провести військові навчання на кордоні з Росією, особливо в більш віддалених і неохоронюваних частинах кордону.

Двоє представників НАТО заявили, що наразі необхідно впорядкувати правила застосування зброї на східному фланзі. Деякі країни вимагають від пілотів винищувачів візуального підтвердження загрози перед застосуванням зброї, тоді як інші дозволяють відкривати вогонь на основі даних радарів або сприйнятої небезпеки, враховуючи напрямок або швидкість руху ворожої цілі.

Один зі співрозмовників зазначив, що деякі столиці наполягають на більш агресивній позиції Альянсу, інші ж радять більш консервативну реакцію, зважаючи на ризики прямої конфронтації з ядерною державою.

«Тривають активні дискусії про те, як краще й ефективніше реагувати на дії Росії», — сказав один з дипломатів НАТО, зауваживши, що переговори досі перебувають на початковій стадії.

Усі чотири чиновники зазначили, що НАТО не має жодного зобовʼязання повідомляти про зміну позиції публічно.