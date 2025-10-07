Над президентським палацом у Фінляндії помітили дрон

Удень 6 жовтня над президентським палацом та прилеглими будівлями у столиці Фінляндії Гельсінкі пролетів дрон. Над цим кварталом діє безпольотна зона.

Про це пише Yle.

Дрон помітив очевидець, який перебував неподалік. Він підійшов поговорити до чоловіків, які запускали безпілотники — ті сказали, що вони туристи з китайського Гонконгу.

Очевидець повідомив про інцидент поліцію. Там зазначили, що щотижня отримують повідомлення про дрони, запущені туристами у Гельсінкі.

Проте поліціянти зауважили, що зараз звертають «особливу увагу» на польоти безпілотників і мають можливість «спостерігати та реагувати» на появу дронів у заборонених місцях.

У Гельсінкі до безпольотних зон належать адміністративні квартали в центрі міста, офіційні резиденції президента та прем’єр-міністра, а також державний пансіонат, де зараз проживає президент Александер Стубб. Крім того, діє заборона фотографувати будівлі Фінських сил оборони в Гельсінському гвардійському кварталі та фортецю Свеаборг.

Наприкінці вересня підозрілий дрон фіксували над гідроелектростанцією в Рованіємі, що у Фінляндії.