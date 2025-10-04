Норвегія відправить винищувачі F-35 до Польщі — вони будуть готові збивати дрони та літаки

Відправлені до Польщі норвезькі винищувачі F-35 будуть готові збивати дрони й літаки, якщо вони порушать повітряний простір країни.
Про це пише Polskie Radio24 з посиланням на заяву уряду Норвегії.
«Наша місія в Польщі полягатиме насамперед у захисті території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати [обʼєкти], що порушують польський повітряний простір», — заявив заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам.
Він додав, що рішення про заходи проти літальних апаратів у повітряному просторі Польщі в кожній окремій ситуації ухвалюватиме командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі.
«Ми посилили спостереження і стримування на східному фланзі Альянсу. Військова присутність союзників у країнах, що межують з Росією, значно зросла», — зазначив Флаам.
Норвезькі пілоти базуватимуться в районі Познані з жовтня.
Раніше міністр оборони Норвегії Торе Сандвік повідомляв, що винищувачі F-35 прибудуть до Польщі «найближчими днями». Це, за його словами, має стати превентивним заходом і утримати Кремль від подальших провокацій.
- У вересні в Європі почали фіксувати низку порушень повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово закривали головний аеропорт Копенгагену, їх також фіксували в Норвегії, Німеччині, біля бази ВМС Швеції та військових обʼєктів Данії. У Німеччині після цього оголосили про створення Центру захисту від дронів.
- 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові розгорнуть місію в Данії для поширення досвіду протидії дронам.