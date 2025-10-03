У Бельгії над військовою базою помітили 15 дронів

У ніч проти 3 жовтня 15 невідомих дронів були помічені над бельгійською військовою базою в Ельзенборні.
Про це повідомив бельгійський телеканал VRT News.
Дрони помітили близько 1:45 ночі над військовою базою «Ельзенборн», що розташована за кілька кілометрів від німецького кордону. Територія бази становить 28 км². Це тренувальний армійський табір, який включає охоронювану зону, де проводяться стрілецькі навчання.
Як пише військовий оглядач VRT News Єнс Франсен, у той час на базі якраз тестували систему для виявлення дронів, і вона змогла їх зафіксувати.
«Є підстави вважати, що дрони перелетіли з Бельгії через кордон до Німеччини. Там їх також побачила поліція в невеликому місті Дюрен», — каже він.
Звідки саме прилетіли дрони та хто ними керував, наразі невідомо. Бельгійські військові розслідують інцидент.
- У вересні в Європі почали фіксувати низку порушень повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово закривали головний аеропорт Копенгагену, їх також фіксували в Норвегії, Німеччині, біля бази ВМС Швеції та військових об’єктів Данії. У Німеччині після цього оголосили про створення Центру захисту від дронів.
- 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові розгорнуть місію в Данії для поширення досвіду протидії дронам.