У Бельгії над військовою базою помітили 15 дронів

У ніч проти 3 жовтня 15 невідомих дронів були помічені над бельгійською військовою базою в Ельзенборні.

Про це повідомив бельгійський телеканал VRT News.

Дрони помітили близько 1:45 ночі над військовою базою «Ельзенборн», що розташована за кілька кілометрів від німецького кордону. Територія бази становить 28 км². Це тренувальний армійський табір, який включає охоронювану зону, де проводяться стрілецькі навчання.

Як пише військовий оглядач VRT News Єнс Франсен, у той час на базі якраз тестували систему для виявлення дронів, і вона змогла їх зафіксувати.

«Є підстави вважати, що дрони перелетіли з Бельгії через кордон до Німеччини. Там їх також побачила поліція в невеликому місті Дюрен», — каже він.

Звідки саме прилетіли дрони та хто ними керував, наразі невідомо. Бельгійські військові розслідують інцидент.