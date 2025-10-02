WSJ: Україна отримає від США розвіддані для ракетних ударів вглиб Росії

США нададуть Україні розвідувальні дані для ракетних ударів великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

За їхніми словами, президент США Дональд Трамп нещодавно дозволив розвідслужбам і Пентагону допомагати Києву в завданні ударів, оскільки його адміністрація розглядає можливість відправки потужної зброї, яка могла б уразити більше цілей у Росії.

Йдеться про можливість передачі Україні ракет Tomahawk та Barracuda. Проте співрозмовники медіа наголошують, що остаточне рішення ще не прийнято.

Видання додає, що хоч США вже давно допомагають Україні здійснювати безпілотні та ракетні атаки, обмін розвідданими дасть змогу ефективніше завдавати ударів по нафтопереробних заводах, трубопроводах, електростанціях та інших обʼєктах інфраструктури РФ, які розташовані далеко від кордону з Україною.

Крім того, офіційні особи США просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку.

Американські чиновники зазначають, що це перший випадок, коли адміністрація Трампа допомагатиме Україні завдавати ударів ракетами великої дальності по енергетичних обʼєктах, розташованих вглибині території РФ.

«Збільшення обміну розвідувальними даними з Києвом є останнім підтвердженням того, Трамп поглиблює підтримку України, оскільки його зусилля щодо просування мирних переговорів зайшли в глухий кут», — йдеться у матеріалі WSJ.

Перед передачею відповідної інформації США чекають на письмові інструкції від Білого дому.