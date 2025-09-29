Спецпосланець Келлог: Трамп дозволив далекобійні удари України по цілях у Росії

Спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог підтвердив, що Дональд Трамп дозволив далекобійні удари по цілях на російській території.
Про це він сказав у ефірі Fox News.
«Я думаю, що прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо, відповідь — так. Використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Ніяких укриттів не існує», — відповів Келлог на запитання, чи санкціонував Трамп завдання далекобійних ударів по Росії.
Келлог також заявив, що остаточного рішення щодо того, чи передадуть США Україні далекобійні ракети Tomahawk, наразі немає.
- Хоча напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Вашингтон обговорює потенційну передачу Україні ракет Tomahawk, про які начебто просив Володимир Зеленський Трампа особисто. Однак остаточне рішення залишається за президентом США.