Україна отримала €4 мільярди допомоги від Євросоюзу

Європейський Союз 1 жовтня виділив ще один транш допомоги для України на суму €4 мільярди від заморожених активів РФ.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Це вже девʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС у межах програми ERA Loans.

«Символічно, що виплата здійснена саме сьогодні, у День захисників і захисниць України», — зазначила Свириденко.

Премʼєрка додала, що передані кошти «є важливим сигналом про рішучість Європи зміцнювати обороноздатність України та надавати довгострокову підтримку».

Відтак, загальна підтримка Євросоюзу Україні в рамках макрофінансової надзвичайної допомоги з початку 2025 року сягає €14 мільярдів.

ERA Loans — це програма кредитування для України на $50 мільярдів, яку реалізують країни «Великої сімки» (G7) частково коштом доходів від заморожених російських активів. Україна зможе не повертати всю суму за програмою ERA, якщо не отримає репарацій від Росії.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Єврокомісія 29 серпня почала розробляти механізм, за яким зможе перевести майже €200 млрд заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість того, щоб перевести активи у «спеціальний цільовий холдинг», який підтримають країни G7. €18 мільярдів від ЄС повністю виплатять вже до кінця року — саме тому знову шукають нове рішення стосовно заморожених російських активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня спрямував £1 мільярд із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.