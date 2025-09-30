WSJ: YouTube виплатить Трампу $22 млн через блокування його акаунта

YouTube погодився виплатити $24,5 мільйона президенту США Дональду Трампу та іншим позивачам, які звинуватили платформу в незаконному блокуванні його акаунта після заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на судові документи.

З цих грошей $22 мільйони спрямують на будівництво бальної зали у Білому домі. Решту $2,5 мільйона розподілять між іншими позивачами у справі, серед яких Американський консервативний союз та письменниця Наомі Вульф.

Президент США звинуватив платформу в незаконному блокуванні його акаунта після заворушень у Капітолії 2021 року. У компанії тоді заявили, що це пов’язано з порушенням політики щодо контенту, який може підбурювати до насильства.

У березні 2023 року акаунт Дональда Трампа на YouТube відновили.

Штурм Капітолія 2021 року

6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. Того дня Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що в нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів.

Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.

За цією справою до відповідальності притягнули понад 600 людей. У 2024 році суд припинив справу Трампа про штурм Капітолія.