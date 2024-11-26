Суд припинив справу Трампа про штурм Капітолія

Окружний суддя США Таня Чуткан за клопотанням спецпрокурора Джека Сміта закрила справу проти обраного президента США Дональда Трампа про втручання у виборчий процес і штурм Капітолія у 2021 році.

Про це пише The Hill.

У короткій ухвалі суддя Чуткан погодилася зняти звинувачення, але зробила це таким чином, що їх можуть висунути повторно після завершення президентського терміну Трампа.

Напередодні спецпрокурор Джек Сміт подав клопотання про зняття федеральних звинувачень проти Трампа у справах про зберігання секретних документів і штурм Капітолія в 2021 році. Сміт пояснив, що справи не встигнуть завершити та передати до суду до інавгурації Трампа у січні 2025 року. А в Конституції США йдеться: чинні президенти не повинні зазнавати кримінального переслідування.

The Hill пише, що 11 окружний апеляційний суд США ще не схвалив закриття справи про зберігання секретних документів, але очікується, що невдовзі це також зроблять.

Справи Трампа

Прокурор Джек Сміт розслідував спроби скасувати результати виборів президента в США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Також порушені справи про зберігання Трампом секретних документів, про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія, а також про виплату порноакторці Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним.

Частковий імунітет Трампа

Верховний суд 1 липня відхилив рішення Федерального апеляційного суду, який раніше постановив, що Трамп не має права на президентську недоторканність у справі про його причетність до штурму 6 січня.

Президенти США справді мають імунітет для своїх офіційних дій, але це не поширюється на їхні особисті дії. Судам тепер доведеться визначати, які дії Трампа були офіційними, а які ні.