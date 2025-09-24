«Слідство.Інфо»: Журналістка Вікторія Рощина загинула в ізоляторі у Пермському краї РФ. Її етапували з Таганрога незадовго до смерті

За кілька днів до загибелі українську журналістку Вікторію Рощину перевезли з Таганрога до ізолятора в місті Кізел, що в Пермському краї Росії.

Про це йдеться в розслідуванні «Слідство.Інфо».

В Офісі генпрокурора журналістам повідомили, що полонена журналістка померла 19 вересня 2024 року в СІЗО № 3 міста Кізел Пермського краю РФ.

Раніше було відомо, що Рощину утримували на окупованих територіях та в Таганрозі, а місце її смерті лишалось невідомим.

Дата загибелі підтверджується свідоцтвом про смерть, яке отримали розслідувачі із закритих російських баз. Воно видане Ленінським відділом управління запису актів цивільного стану адміністрації міста Перм.

В Офісі генпрокурора України розповіли, що смерть Вікторії настала безпосередньо у Кізельському ізоляторі — там вона пробула менше ніж два тижні. Причини смерті офіційне слідство наразі ще встановлює, адже тіло Рощиної повернули в Україну в стані, який не дозволив провести повноцінне судово-медичне дослідження.

Журналісти також поспілкувалися зі звільненим з полону військовим Данилом, який повідомив, що Рощину відправили з Таганрога до Кізелу за 8 днів до її загибелі. Етапування тривало з 9 до 11 вересня.

За словами військового, він їхав з Вікторією в одному поїзді.

«Вона там ходила, її до туалету водили. Вона була дуже худа, самі кістки вже були», — згадує Данило і додає, що у СІЗО Кізела новоприбулих полонених жорстоко катували.

Полон і загибель Вікторії Рощиної

Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео, що вона не звинувачує Росію.

За рік, 3 серпня 2023 року, Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала зробити репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія підтвердила, що знову тримає її в полоні.

10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому, найближчим часом вона мала повернутися в Україну.

Офіс генпрокурора 11 жовтня докваліфікував кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, додавши ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу країни — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Тіло Рощиної повернули в Україну наприкінці лютого 2025 року. Її ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. За даними Офісу генпрокурора, на тілі журналістки виявили численні ознаки катування і жорстокого поводження. Через стан тіла визначити причину смерті не змогли.

Міжнародна організація Forbidden Stories зʼясувала, що тіло журналістки повернули без деяких внутрішніх органів. Імовірно, так хотіли приховати причину її смерті. Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що виявили на тілі журналістки численні травми — переломи кісток, крововиливи в різних частинах тіла, зламане ребро.

8 серпня у Києві попрощалися з журналісткою, яка загинула в російському полоні.