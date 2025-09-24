У «Дії» запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності. Як це працюватиме

У «Дії» запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності. Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. Єдиним етапом офлайн залишиться виїзна перевірка на місці.

Про це повідомляє «Дія».

Для операторів та органів сертифікації будуть окремі онлайн-кабінети, які дозволять їм швидко обмінюватися документами й коментарями. Кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації — від одного місяця.

У кабінеті оператора на порталі «Дія» спеціалісти отримують або продовжують дію сертифіката, розширюють сферу діяльності чи проходять моніторинг. Увесь цикл діяльності оператора з розмінування можна знайти тут.

Щоб отримати сертифікат оператора, потрібен такий алгоритм:

авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою КЕП посадової особи;

оберіть потрібну послугу — Сертифікація оператора протимінної діяльності;

оберіть первинну чи повторну сертифікацію, розширення сфери діяльності чи іншу потрібну послугу;

заповніть онлайн-заявку та завантажте необхідні документи;

підпишіть все за допомогою КЕП;

відстежуйте статус в особистому кабінеті оператора.

Зараз в Україні зареєстровані 125 операторів, більшість з них — українські, лише 8 — іноземні.

«Масштабування і пришвидшення розмінування — серед ключових пріоритетів уряду. Адже Україна сьогодні — одна з найбільш замінованих країн світу», — написала премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Розмінування України

За оцінками Програми розвитку ООН 2023 року, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами тодішнього премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 000 км² України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей. На 2022—2027 роки сума зобовʼязань країн-партнерів України перевищує $850 мільйонів — це гроші, виділені на проєкти у сфері гуманітарного розмінування.

Раніше пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років — такі приблизні розрахунки саперів.

Станом на січень цього року від початку повномасштабного вторгнення сапери обстежили, розмінували чи очистили 35 000 км² української землі. Це більше за Одеську область, що є найбільшою в Україні.

Станом на березень 2025 року 139 000 км² (це 23%) території України залишаються потенційно замінованими. У вересні 2023 року ця цифра сягала 30%.